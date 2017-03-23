KOBİ’LERDE EKİPMAN ETKİNLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: BİR AHŞAP İŞLEME TESİSİNDE UYGULAMA

Bu çalışmada, Küçük ve Orta Ölçekli bir işletmede (KOBİ) ekipman etkinliğini arttırmak için Toplam Ekipman Etkinliği (TEE) kavramına dayanan yeni bir yöntem sunulmuştur. Bilindiği üzere TEE’nin amacı, sistemdeki ekipman kayıplarını ortaya çıkararak ekipmanın üretkenliğinin arttırılmasına olanak sağlamaktır. Ancak, KOBİ’lerin bu araçtan faydalanmalarının önünde çeşitli güçlükler mevcuttur. Bunların başında KOBİ’lerin bu tür iyileştirme çalışmalarına zaman ve para ayırmada yaşadıkları güçlükler gelmektedir. Bu çalışmalar esnasında yaşanan bir diğer güçlük ise TEE uygulamasının faaliyet gösterilen endüstriye ve üretim ortamına göre değişiklik göstermesidir. Bu çalışmada, yukarıda bahsedilen güçlükler göz önünde bulundurularak TEE tabanlı yeni bir yöntem önerilmiştir. Önerilen yöntem, (kısıtlı kaynakları olan) KOBİ’lerde yürütülen iyileştirme çalışmalarında “Hangi ekipmana ne kadar iyileştirme yapılmalıdır?” sorusuna cevap vermeye çalışmaktadır. Bir ahşap işleme kuruluşunda uygulanan yöntemin, seçilen makinanın TEE değeri %64,7’den %72,4’e çıkardığı ve bunun seçilen hattın etkinliğini de olumlu etkilediği gözlenmiştir.