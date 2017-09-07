FERRİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP KATKILI KESME SIVISI KULLANILARAK MİNİMUM MİKTARDA YAĞLAMA YÖNTEMİ İLE FREZELENMESİNDE KESME SICAKLIĞININ İNCELENMESİ
Öz
Paslanmaz çelik malzemeler, talaşlı şekillendirme sırasında gösterdikleri pekleşme eğilimleri ve düşük ısıl iletkenliklerine rağmen otomotiv, gıda, medikal, kimya vb. birçok alanda talaşlı şekillendirme uygulanarak kullanılmaktadırlar. Bu malzemelerin talaşlı şekillendirilmesinde çeşitli kesme sıvıları kullanılmaktadır. Ancak kesme sıvılarının çevre ve sağlık açısından zararlı olması ve bol miktarda kullanılmalarından doğan maliyet artışı gibi dezavantajları bulunmaktadır. Bu sebeple, bu çalışmada, AISI 430 ferritik paslanmaz çeliğin MQL (Minimum Miktarda Yağlama) yöntemi kullanılarak frezelenmesinde WC (Tungsten Karbür) kesici takım ve MWCNT (çok duvarlı karbon nanotüp) katkılı ticari bitkisel kesme sıvısı kullanılmıştır. Kesme sıvısının soğutma ve yağlama özelliklerini arttırabilmek amacıyla ağırlıkça %0,1, %0,15 ve %0,2 oranlarında MWCNT katılmıştır. MWCNT parçacıkların, karışım oranlarının ve MQL debisinin, frezeleme işlemi sırasında oluşan kesme sıcaklığına etkileri belirlenmiştir. Bitkisel kesme sıvısına MWCNT katkısı, kesme sıcaklığının azalmasına neden olmuştur. Ancak katkı oranı fazla arttırıldığında, kesme sıcaklıklarında bir miktar artış gözlemlenmiştir. Ayrıca, MQL debisinin arttırılması da kesme sıcaklıklarının azalmasını sağlamıştır.
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