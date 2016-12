LED’İN ISIL EMPEDANSINI ÖLÇMEDE YENİ BİR YÖNTEM

Poppe, A., “Testing of Power LEDs: The Latest Thermal Testing Standards from JEDEC”, Electronics Cooling Magazine, September 2013.

Poppe, A. ve Lasance, C.J.M., “On the Standardization of Thermal Characterization of LEDs Part II: Problem Definition and Potential Solutions”, THERMINIC, Rome, Italy, 2008.

Patent, RU2013101864A, “Method of Measuring Thermal Impedance of Light Emitting Diodes”.

Ozuturk, E., “Formulation of The LED’s Radiant Power - Current Characteristic at Pulsed High Currents”, Optik - Int. J. Light Electron Opt., Cilt 124, No 18, 3549-3553, 2013.

Özütürk, E., “LED’in Darbeli Yüksek Akımlarda Bazı Karakteristiklerini Ölçme Yöntemleri ve Ölçmenin Doğruluğunun Belirlenmesi”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 17, No 2, 105-121, 2012.

Özütürk, E., “Atmalı Yüksek Akımlarda Kullanılan LED Sürücü Devrelerinin İncelenmesi”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 17, No 1, 63-77, 2012.

Özütürk, E., “LED’in Darbeli Yüksek Akımda Bazı Davranışlarının İncelenmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt 4, No 1, 19-35, 2002.

Ozuturk, E., “Voltage-Current Characteristic of LED According to Some Optical and Thermal Parameters at Pulsed High Currents”, Optik - Int. J. Light Electron Opt., Cilt 126, No 21, 3215-3217, 2015.

Özütürk, E., “Modeling An Optoelectronic System Which Includes One Led and One Photodiode”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 20, No 2, 23-27, 2015.