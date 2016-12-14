Saccharomyces cerevisiae İLE REMAZOL SARI (RR) BOYASININ KESİKLİ SİSTEMDE BİYOSORPSİYONU

Bu çalışmada Remazol Sarı (RR) tekstil boyasının giderimi ısıl işlemle ölü forma getirilmiş Saccharomyces cerevisiae ile kesikli sistemde pH, sıcaklık, başlangıç boya ve biyosorbent konsantrasyonu gibi çeşitli parametrelere bağlı olarak incelenmiştir. pH=2; C 0 = 400 ppm; Cb= 2 g/L; T = 25 °C; karıştırma hızı = 140 rpm koşullarında maksimum % 88 giderim ve 163 mg/g biyosorpsiyon kapasitesine ulaşılmıştır. Biyosorbente EtOH ve NaCl ile ön işlem yapılarak biyosorpsiyon deneyleri gerçekleştirilmiş ve ön işlemin biyosorpsiyon performansı üzerinde olumlu bir etkisi gözlenmemiştir. Desorpsiyon çalışmaları sonucunda pH değeri 8’e ayarlı su ile % 1.5, 0,5 M NaOH ile % 36,5 desorpsiyon verimine ulaşılmıştır. Elde edilen deneysel veriler Langmuir, Freundlich, Temkin ve Harkins-Jura izoterm modellerine uygulanarak sistemi en iyi Langmuir izoterm modelinin tanımladığı belirlenmiştir. Biyosorpsiyon kinetiği ise ikinci derece kinetik model ile uyumludur. Biyosorpsiyon prosesine ait termodinamik parametreler ΔH=25,3 kj/mol ve ΔS=52 j/molK olarak bulunurken biyosorpsiyon prosesinin endotermik olduğu belirlenmiştir. Karakterizasyon çalışmaları kapsamında Saccharomyces cerevisiae için biyosorpsiyon öncesi ve sonrası FTIR ve SEM analizi yapılarak biyosorpsiyon mekanizmasındaki fonksiyonel gruplar incelenmiş ve biyosorpsiyon sonrası oluşan yapısal değişikliklerin varlığı görülmüştür.