Saccharomyces cerevisiae İLE REMAZOL SARI (RR) BOYASININ KESİKLİ SİSTEMDE BİYOSORPSİYONU

Aksu, Z., “Application of biosorption for the removalof organic pollutants: a review”, Process Biochemistry, Cilt 40, Sayı 3-4, 997–1026, 2005.

A K. R., Choudhury, “Textile Preparation and Dyeing”, Science Publishers, , 514, 2006.

Niir Board Of Consultants & Engineers , “The Complete book on Natural Dyes & Pigments “, NIIR Board of Consultants & Engineers, Asia Pacific Business Pres, 129, 2005.

Srinivasan A., Viraraghavan T., “Decolorization of dye wastewaters by biosorbents: A review”, Journal of Environmental Management, Cilt 91, Sayı 10, 1915-1929, 2010.

Sharma, S. K., “ Green Chemistry for Dyes Removal from Waste Water: Research Trends and Applications”, John Wiley & Sons, 137, 2015.

Wang, J., Chen, C., “Biosorption of heavy metals by Saccharomyces cerevisiae: A review”,. Biotechnology Advances, Cilt 24, Sayı 5, 427–451 2006.

Korhan, H., Halipçi, H.N., Kertmen, M., Dığrak, M., “ Saccharomyces cerevisiae Biyokütlesi ile Remazol Navy Blue Boyar Maddesinin Biyosorpsiyonu”, KSÜ Bil. Derg., Cilt 15, Sayı 3, 2012.

Engade, K., Gupta, S.G., “Adsorption of Synthetic Dye and Dyes from a Textile Effluent by Dead Microbial Mass”, Jr. of Industrial Pollution Control, Cilt 23 Sayı 1, 145-150, 2007.

Hu T-L., “Removal of reactive dyes from aqueous solution by different bacterial genera”, Water Sci Technology, Cilt 34, Sayı 10, 89-95, 1996.

Gallagher, K. A. , Healy, M. G., Allen, S.J., “ Biosorption of synthetic dyeand metal ions from aqueous effluents using fungal biomass, ”Global Environmental Biotechnology”, Cilt 66, 27-50, 1997.

Mehdi V., Marjan A., Marjan Z., Bita Jafari Y., “Application of the Freundlich , Langmuir, Temkin and Harkins-Jura Adsorption Isotherms for Some Amino Acids and Amino Acids Complexation with Manganese Ion(II) on Carbon Nanotube”, International Conference on Nanotechnology and Biosensors, 2, 2011.

Baran, E., “Tekli Ve İkili Sistemde Zeolit Yüzeyine Malachite Green ve Rhodamine B’nin Adsorpsiyonunun Araştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.

Özer, A, Akaya, G., Turabik, M., “Biosorption of acid red 274 on Enteromorpha prolifera in a batch system”. .J.Hazard.Mater., Cilt 126, Sayı 1-3, ,119–127, 2005.

Aksu, Z. Dönmez, G., “A comparative study on the biosorption characteristics of some yeasts for Remazol Blue reactive dye”, Chemosphere, Cilt 50, Sayı 8, 1075-1083, 2003.

Hu TL.,” Sorption of reactive dyes by Aeromonas biomass”, Water Sci Technol, Cilt 26, Sayı 1-2, 357-66, 1992.

O’Mahony T, Guibal E, Tobin JM. Reactive dye biosorption by Rhizopusarrhizus biomass, Enzyme Microbial Technology, 31, 456-463, 2002.