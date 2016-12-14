Hava Sahası Sektör Tasarımı İçin Model Önerisi

Teknolojinin havacılık alanında sağladığı yenilikler hava sahasının her geçen gün daha da kalabalık hale gelmesine sebep olmaktadır. Farklı amaçlar için üretilen farklı hava araçları hava sahasında yerini almaktadır. Bu yüzden hava trafiğini yönetmek daha da zor hale gelmektedir. Hava sahası sektör tasarımı, bir diğerdeyişle hava sahası sorumluluk sahalarının belirlenmesi hava trafik yönetim probleminin özel bir alanıdır. Hava trafik otoritesi, iş yükü ve kontrolör kapasitesi açısından yönetilebilir sektörler elde etmek üzere bölünecek sektör sayısına karar vermektedir. Bir sektördeki tüm hava araçları bir kontrolör ekibi tarafından yönetilir ve sektörlerin sınırları değiştirilerek aralarında iş yükü farkının en küçüklenmesi istenmektedir.

Bu çalışmada dengeli iş yüküne sahip hava sahası sektörleri elde edebilen araç rotalama problemi tabanlı bir matematiksel model önerilmektedir. Model hava sahasının coğrafi referans sistemine göre dörtgenlere bölünmüş olmasına dayanmaktadır. Hava sahası simetrik bir serim olarak tanımlanmaktadır. Geliştirilen modelile,Türkiye hava sahası için rassal olarak türetilmiş bir iş yükü senaryosu kullanılarak çözüm bulunmuş, bu yaklaşımın hava sahası sektörizasyonunda kullanılabileceği gösterilmiştir.