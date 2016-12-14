BİLYALI TİP SANTRİFÜJ KAVRAMANIN MATEMATİKSEL VE DENEYSEL İNCELENMESİ

Bu çalışmada bilyalı tip santrifüj kavrama matematiksel ve deneysel olarak incelenmiştir. Deneylerde bilya çapı değişimine bağlı olarak; boşluk faktörü ve devir sayısı değişimlerinde iletilen momentler ölçülmüştür. Bilyalı tip santrifüj kavramanın ilettiği moment iç yüzey ile iki yan yüzeyin ilettiği momentlerin toplamına eşittir. Küçük çaplı bilyaların daha fazla moment ilettiği görülmüştür. Bilyalı tip santrifüj kavrama elektrik motorunun yük altında harekete başlaması istenilen yerlerde kullanılmaktadır. İlk harekete başlama esnasında enerji tasarrufu sağlanmakta ve aşırı yüklemelerde kayarak bir emniyet kavraması gibi görev yapmaktadır. İletebileceği maksimum moment muhafaza içindeki bilya kütlesi değiştirilerek ayarlanabilir.