Amonyak boran varlığında gözenekli stiren divinil benzen kopolimer küreciklerin optimum sentez koşullarının belirlenmesi

Salemi A., Vosough M., Mazlumi E., Determination of UV – filter Compounds in highly contamina ted river water by HPLC-DAD: A comparative study on extraction efficiency and applicability of different solid phase extraction sorbents , J. Liq. Chromatogr. Related Technol., 35 (15), 2113-2114, 2012.

Castiglioni G. L., Cuellar J., Rodrigo R., Costa J. A. V., Alegre R.A. Application of Poly(styrene-co-divinylbenzene) Macro porous Micro particles as a Catalyst Support in the Enzymatic Synthesis of Biodiesel, J. Polym. Environ.24 (3), 264-273, 2016.

Okay O., and Erbay E., Pore Memory of Macro porous Styrene-Divinyle Benzene Copolymers, J. Appl. Polym. Sci., 71, 1055-1062, 1998.

Svec F., Fréchet J. M. J., New designs of macroporous polymers and supports: From separation to biocatalysts , Science, 273, 205-2011, 1996.

Badyal J.P., Cameron A. M., Cameron N.R., Oates L.J., Qye G., Steel G.P., Davis B.G., Coe D.M., Cox R.A., Comparison of the effect of pore architecture and bead size on the extent of plasma chemical amine functionalization of poly(styrene-codivinylbenzene) permanently porous resins, Polymer, 45 (7), 2185–2192. 2004.

Okay O., Macroporous copolymer networks, Prog. Polym. Sci, 25, 711-779, 2000.

Azizollah N., Mohammad H., Mahmoud P., Correlations for Prediction of Specific Surface Area and Bulk and Apparent Densities of Porous Styrene- Divinylbenzene Copolymers, J. Appl. Polym. Sci, 120, 1942-1949, 2011.

Ersan M., Acikel U., Optimization of acid phosphatase production and Zn(II) bioaccumulation by R. delemar using response surface method, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 29(2), 321-329,2014.

Özkan G., Akin B.A., Özkan G., The prediction of chemical oxygen demand (COD) or suspended solid (SS) removal using statistical methods and the artifical neural network in the sugar industrial wastewaters removal using statistical methods and the artifical neural network in the sugar industrial wastewaters, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 8, 978-983, 2013.

İnce Özsoy E., Süspansiyon polimerizasyonu ile gözenekli stiren divinil benzen kopolimeri sentezi ve karakterizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2014.

Al-Sabti M.D., Jawad J.K., and Jacob W.F., Preparation of Macroporous Styrene-Divinyl Benzene Copolymers, Eng.& Technology, 25(9),1041-1045, 2007.