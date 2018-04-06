Çevre sıcaklığı ve kaynak ön tav ısıl işleminin polietilen doğalgaz borularının elektrofüzyon kaynağına etkisi

Doğal gaz ve su dağıtım hatlarında kullanılan polietilen boruların elektrofüzyon kaynaklı birleştirmelerin standartlarda -5 oC ile +30 oC sıcaklık aralığında yapılması önerilmektedir. Bu çalışmada çevre sıcaklığının birleştirme özellikleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla yüksek yoğunluklu polietilen (PE100) borular elektrofüzyon kaynak yöntemi ile farklı çevre sıcaklıklarında (oda sıcaklığı, 0, -10, -20 ve -30 oC) temin edildiği şekliyle ve ön tav uygulanarak (60oC) birleştirilmiştir. Birleştirmelere standartlara göre sızdırmazlık ve ezme testi yanısıra bağlantının dayanımı belirlemek için çiftli çekme soyma ayırma testi uygulanmıştır. Böylece birleştirmelerin ayrılma tokluğu, K, ve ayrılmak için normal enerji, E n, hesaplanmıştır. Sonuç olarak artan çevre sıcaklığına bağlı olarak kaynak bölgesindeki daha fazla oluşan kristalin miktarının dayanımı arttırdığı ancak şekil alabilirliği azalttığı tespit edilmiştir. Ön tav ısıl işlemi düşük çevre sıcaklığında elde edilen birleştirmelerin özelliklerine olumlu katkıda bulunurken yüksek çevre sıcaklıklarda elde edilen bağlantının dayanımını ise olumsuz etkilediği belirlenmiştir.