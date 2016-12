GİRDAP VANESİNDEN GEÇEN AKIŞIN PIV YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Mak, H., Balabani, S., “Near Field Characteristics of Swirling Flowpast a Sudden Expansion”, Chemical Engineering Science, Cilt 62, 6726 – 6746, 2007.

Yasir M. Al-Abdeli, Assaad R. Masri, “Recirculation and Flowfield Regimes of Unconfined Non-Reacting Swirling Flows”, Experimental Thermal and Fluid Science, Cilt 27, 655-665, 2003.

Raj, R.T.K., Ganesan, V., “Study on the Effect of Various Parameters on Flow Development Behind Vane Swirlers”, International Journal of Thermal Sciences, Cilt 47, 1204–1225, 2008.

Ganesan V., Recirculation and Turbulence Studies in an Isothermal Model of a Gas Turbine Combustor Chamber, Doktora Tezi, Indian Institute of Technology-Madras, Hindistan, 1974.

Huang, R.F., Tsai, F.C., “Observations of Swirling Flows Behind Circular Disks”, AIAA Journal, Cilt 39, 1106–1112, 2001.

Eldrainy, Y.A., Jaafar, M.N.M., Lazim, T.M., “Cold Flow Investigation of Primary Zone Characteristics in Combustor Utilizing Axial Air Swirler”, Engineering Technology, Cilt 74, 977-983, 2010.

Huang, Y., Yang, V., “Effect of Swirl on Combustion Dynamics in a Lean-Premixed Swirl-Stabilized Combustor”, Proceedings of the Combustion Institute, Cilt 30,1775–1782, 2005.

Liu, Z., Zheng Y., Jia, L., Zhang, O., “An Experimental Method of Examining Three-Dimensional Swirling Flows in Gas Cyclones by 2D-PIV”, Chemical Engineering Journal, Cilt 133, 247–256, 2007.

Caldeira-Pires, A., Sousa, A.J., Neiva, R.Q., “Swirling Flow Analysis Using PIV”, 19th International Congress of Mechanical Engineering, Brezilya, 2007.

Che, C.C., Tian, M.C., Zhang, G.M., Leng, X.L., “Experimental Study by PIV of Swirling Flow Induced by Trapezoid Winglets”, Journal of Hydrodynamics, Cilt 25, 919,928, 2013.

Yadav, O., Gaikwad, P., “Swirling Flow Visualization in a Square Section Test Duct by Particle Image Velocimetry (PIV) System”, International Journal of Advanced Mechnanical Engineering, Cilt 4, 175-184, 2014.

Coelho, J.G., Neiva, R.Q., Sousa, A.J., Brasil Junior, A.C.P., “Experimental and Numerical Study of the Swirling Flow in Conical Diffusers”, Journal of Engineering Science and Technology, Cilt 9, 657-669, 2014.

Ingvorsen, K. M., Meyer, K. E., Walther, J. H., Mayer, S., “PIV and LDA Measurements of the Swirling Flow in a Low-Speed Two-Stroke Diesel Engine”, 10th European Fluid Mechanics Conference (EUROMECH), Lyngby, Danimarka, 2014.

Zeng, W., Sjöberg, M., Reuss, D.L., “PIV Examination of Spray-Enchanced Swirl Flow for Combustion Stabilization in a Spray Guided Stratified-Charge Direct-Injection Spark-Ignition Engine”, International Journal of Engine Research, Cilt 16, 316-322, 2015.

Alekseenko, M.V., Bilsky, A.V., Dulin, V.M., Markovich, D.M., Tokarev, M.P., “Tomographic PIV Measurements in a Swirling Jet Flow”, 10th International Symposium on Particle Image Velocimetry, Delft, Hollanda, 2013.

Raffel, M., Willert, C., Wereley, S., Kompenhans, J., Particle Image Velocimetry, A Practical Guide, Second Edition, Springer-Verlag, Berlin, Almanya, 2007.

Priestly M.B., Spectral Analysis and Time Series, Cilt 1, Academic Press Inc., New York, ABD, 1981.

Dynamic Studio User Guide, Dantec Dynamics, Publication No:9040U4732, Denmark, 2010.

Tuncer, O., Kaynaroğlu, B., Karakaya, M.C., Kahraman, S., Çetiner-Yıldırım, O., Baytaş, C., “Preliminary Investigation of a Swirl Stabilized Premixed Combustor”, Fuel, Cilt 115, 870-874, 2014.